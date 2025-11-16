Menos imputados y menos piezas: ¿hay caso contra Begoña Gómez?

Este domingo, el juez Peinado ha decidido archivar la causa contra Judit Alexandra González Pedraz, secretaria general de Presidencia, en el proceso contra Gómez.

Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sigue posicionada en el ojo del huracán mediático. Este domingo, el juez Peinado ha decidido archivar la causa contra Judit Alexandra González Pedraz, secretaria general de Presidencia, en el proceso contra la investigada.

Por su parte, la alto cargo de Moncloa estaba imputada por presunta malversación en relación con el nombramiento y desempeño de funciones de la asesora de la Gómez, Cristina Álvarez.

Hace unos días la Audiencia pedía al juez Peinado que dejara de vincular a la mujer del jefe del Ejecutivo con el rescate de Air Europa. Asimismo, de siete investigados que llegó a imputar Peinado, ahora quedan cinco porque la Audiencia Provincial descartó a dos.

Al tiempo, el juez quiso dividir la causa en dos piezas con dos juicios, pero la Audiencia dijo que no, por lo que Begoña solo será juzgada una vez.

Sin embargo, aún se desconoce si será juzgada por un jurado popular. Días después de que el juez convocara a Judit González, el Partido Popular pedía también su colaboración.

Durante los últimos meses, Peinado no ha dejado de estar en el ojo público. Acudió a Moncloa para interrogar a Sánchez pero este no respondió a sus preguntas. Es por ello que el líder socialista no será citado de nuevo por su "nula" participación.