Ana Martín, sobre el caso de Begoña Gómez: "Se investiga si los asesores acabaron trabajando en sus negocios privados"

Judit Alexandra González, secretaria general de la Presidencia del Gobierno, ha sido llamada a declarar por el Caso de Begoña Gómez. Desde La Roca, la periodista Ana Martín recuerda el motivo que ha llevado a esta mujer ante el juez Peinado. Cabe recordar que Judit formaba parte del equipo de asesores de la mujer del presidente del Gobierno.

"El Gobierno tiene un argumento un poco tramposo y es cuando dicen que todas las mujeres de todos los presidentes en Democracia han tenido asesores. Cierto, pero es que lo que se investiga aquí no es que Begoña Gómez, como mujer de un presidente, tenga asesores para la agenda oficial", comienza diciendo la colaboradora de La Roca.

Según señala Martín, se está investigando si esos asesores "luego acabaron trabajando para los negocios privados de ella. Ahí es donde está en cuestión la malversación".

La periodista destaca que existe un intercambio de correos, en concreto 121, entre Judit González y el exvicerrector de la Complutense, "en los que se habla de esta cátedra y de los patrocinios".

