Abel Caballero: "Estamos ya pensando en la Navidad de dentro de dos años; con esa antelación se tiene que preparar"

Cerca de 7.000 personas se reunieron en la Porta do Sol para el encendido navideño de Vigo. Aunque el árbol se apagó unos minutos tras iluminarse, el alcalde Abel Caballero promete que la ciudad tendrá "la mejor Navidad del Planeta".

En la pasada tarde del sábado, unas 7.000 personas acudieron a la Porta do Sol para ver a Abel Caballero, alcalde de Vigo, dar el pistoletazo de salida a "la mejor Navidad del Planeta". Sin embargo, la llegada de la Navidad se vio truncada, pues unos instantes después de encender el árbol, este se apagó y tardó unos minutos en volver a recobrar la luz.

Desde La Roca conectaron en directo con el edil para conocer todos los detalles sobre el encendido de las luces de Navidad que iluminan cerca de 400 calles de la ciudad. "¿Qué es lo que vamos haciendo cada año? Vamos eligiendo la forma del árbol", pues las contrataciones ya las tienen hechas desde hace tres años, las cuales salen a licitación pública.

"En este momento estamos ya pensando en la Navidad de dentro de dos años, que quiero que sea una cosa revolucionaria. Será una Navidad después de haber ganado las siguientes elecciones. Estoy hablando de la Navidad del 2027/2028, por tanto, con esa antelación se tiene que preparar", explica Abel Caballero.

Asimismo, señala que, a pesar del impacto económico que supone este espectáculo de luces para Vigo, el edil se encuentra con cierto rechazo en la oposición. "Hay una enorme politización porque al Bloque de Vigo y al PP de Vigo y al presidente de la Xunta no le gusta nada la Navidad de Vigo. ¿Por qué? Porque yo soy el alcalde. Les entra un sarpullido ver que a Vigo le va bien", comenta Abel Caballero.

