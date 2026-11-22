Los colaboradores de La Roca han homenajeado al Día Mundial del Retrete mostrando algunos de los inodoros más curiosos que hay en el mundo.

Esta semana ha sido el Día Mundial del Retrete. Una celebración que se realiza desde el año 2014 con un objetivo y es promover algo que nos parece normal que es tener un inodoro en casa. Según el último informe de la ONU, cuatro de cada diez personas en el mundo viven sin inodoro.

Pero más allá de los datos, la sección de La Roca ha consistido en reaccionar a algunos de los retretes más curiosos que hay en el mundo.

Uno de ellos es un retrete en forma de flor que ha cautivado a prácticamente a todos los colaboradores menos a Nuria Roca: "¿Pero eso es un poco incómodo no?".

Donde sí ha habido consenso es en la perplejidad de ver un urinario para hombres en el que había pegadas fotos de mujeres asombradas justo encima de los mismos.

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