Las protestas se extienden por Europa: Grecia se suma a Francia, Albania, Italia y Portugal en la reivindicación de mejores condiciones de vida

Los detalles Con la excusa de combatir la ola de saqueos, el ministro del Interior de Francia ha propuestos suspender las redes sociales, aunque no se sabe si para todos ni por cuánto tiempo.

El Ministro del Interior de Francia ha propuesto suspender las redes sociales para combatir la ola de saqueos, aunque no está claro si la medida afectará a todos los ciudadanos ni su duración. Emmanuel Macron ha denunciado manipulación extranjera de la información sobre las protestas, mientras se prorrogan los toques de queda y se prohíben las manifestaciones desde las 20:00. En Albania, los estudiantes protestan contra la corrupción y por mejores condiciones de vida. Grecia se une a las protestas por la precariedad educativa y altos costos de vida. En Italia, Giorgia Meloni ha desplegado 500 soldados en Milán y autorizado arrestos de menores considerados una amenaza.

Las protestas se extienden por Europa. Grecia se ha sumado este miércoles a Francia, Albania, Italia y Portugal en la reivindicación de mejores condiciones de vida.

En Francia, el Ministro del Interior, Laurent Nuñez, ha propuesto suspender las redes sociales en el país. Aún no se sabe si esta medida se implementará para todos los ciudadanos ni cuánto tiempo estará en vigor. La excusa es combatir la ola de saqueos, pero a las protestas legítimas seguro que no ayuda. En las últimas horas el presidente francés, Emmanuel Macron, ha denunciado manipulación extranjera de la información sobre las protestas.

"Para mí, no hay injerencia extranjera visible en los acontecimientos que han ocurrido. Pero sí se produce una manipulación extranjera de la información. Eso sí, ha dado lugar a comentarios inaceptables y estúpidos de muchos, incluidos de líderes extranjeros", ha dicho Macron.

Los comerciantes ya están protegiendo sus tiendas para la próxima gran manifestación y el presidente francés ha prometido mano dura. Algunas tiendas de lujo han empezado a instalar protecciones. Se han prorrogado los toques de queda y la prohibición de manifestarse a partir de las 20:00. En algunas zonas, incluso, se prohíbe cubrirse el rostro en público.

En Albania los estudiantes siguen en pie de guerra. Protestan desde ya nueve días contra la corrupción y en demanda de mejores condiciones de estudios y de vida.

Este miércoles se ha sumado Grecia a las protestas. Miles de estudiantes universitarios, escolares y maestros han salido a las calles de las principales ciudades del país para denunciar la precariedad de la educación pública y los altos precios de los alquileres de la vivienda, así como de alimentos y productos básicos.

En Portugal, más de un centenar de estudiantes se han concentrado en Lisboa para protestar contra la intención del Gobierno de incrementar las tasas universitarias, que llevan congeladas desde 2020, denunciando que el encarecimiento del alojamiento, la alimentación y el transporte dificultan mucho la posibilidad de cursar estudios superiores.

En el caso de Italia, la primera ministra, Giorgia Meloni, ha desplegado 500 soldados más solo en Milán. Allí la otra novedad afecta a los menores, que son el 80% de los detenidos. A partir de este miércoles la policía podrá arrestar a cualquier persona considerada una amenaza, incluidos los menores de entre 14 y 17 años.

"Cientos de jóvenes, muchos de ellos menores de edad, que llegaron en pequeños grupos convocados por un vídeo en redes sociales. Jóvenes que salieron a las calles para destrozar cosas, robar y grabarse haciéndolo", ha expresado Meloni.

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