"Soy lo peor"
Juan del Val, sobre los telepromter: "Yo no sé leer, me pongo nerviosísimo"
El escritor ha reconocido su incapacidad para poder leer un cue en televisión.
Jason O'Connell, un político del Partido Reformista galés, ha llevado unas gafas que utilizaban Inteligencia Artificial con teleprompter incorporado para ayudarle a pronunciar discursos en el Parlamento galés.
Las gafas inteligentes le han permitido con él pronunciar discursos leyendo un guion que aparece en los cristales de sus gafas, el texto se desplaza mientras habla y también puede controlar la velocidad mediante un anillo.
Ahora bien, la idea no ha acabado de gustar en el plató de La Roca. "Tengo sentimientos encontrados", ha reconocido Nuria Roca.
Por su parte, Juan del Val ha desvelado que es incapaz de leer uno: "Yo jamás he leído un cue en mi vida. Soy lo peor. Bueno, nunca no. Cuando te sustituí a ti (Nuria Roca), la presentación la leí. Yo cuando tengo que leer me pongo nerviosísimo. Yo no sé leer. Entonces yo hablo".
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