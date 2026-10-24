Ahora

"Soy lo peor"

Juan del Val, sobre los telepromter: "Yo no sé leer, me pongo nerviosísimo"

El escritor ha reconocido su incapacidad para poder leer un cue en televisión.

Juan del Val, sobre los telepromter: "Yo no sé leer, me pongo nerviosísimo"

Jason O'Connell, un político del Partido Reformista galés, ha llevado unas gafas que utilizaban Inteligencia Artificial con teleprompter incorporado para ayudarle a pronunciar discursos en el Parlamento galés.

Las gafas inteligentes le han permitido con él pronunciar discursos leyendo un guion que aparece en los cristales de sus gafas, el texto se desplaza mientras habla y también puede controlar la velocidad mediante un anillo.

Ahora bien, la idea no ha acabado de gustar en el plató de La Roca. "Tengo sentimientos encontrados", ha reconocido Nuria Roca.

Por su parte, Juan del Val ha desvelado que es incapaz de leer uno: "Yo jamás he leído un cue en mi vida. Soy lo peor. Bueno, nunca no. Cuando te sustituí a ti (Nuria Roca), la presentación la leí. Yo cuando tengo que leer me pongo nerviosísimo. Yo no sé leer. Entonces yo hablo".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.

Las 6 de laSexta

  1. Sánchez promete blindar el derecho al aborto en la Constitución: "Ningún hombre jamás volverá a opinar y a controlar el cuerpo de una mujer"
  2. "No se venden": miles de personas inundan Madrid y claman por el futuro de las pensiones en una multitudinaria manifestación
  3. TikTok para organizar disturbios: Interior monitoriza llamamientos de redes para reventar protestas e imitar los disturbios de Francia
  4. Israel inicia una "operación militar" en Hebrón (Cisjordania) tras un ataque a las FDI que ha dejado dos soldados muertos
  5. Un corazón de medio kilo y una agonía de 12 horas: la autopsia de Maradona que plantea una cronología distinta a la de sus médicos
  6. Cambio de hora: ¿duándo es? ¿Dormimos una hora más o menos? ¿Es el último? Todas las claves sobre el horario de invierno