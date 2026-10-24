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La pulla de Juan del Val a Pedro Sánchez después de que le llamara 'Julio Valls': "Lo que pasa es que tú te equivocas de verdad"

El escritor ha reaccionado al error del presidente del Gobierno a la hora de referirse a él.

Nuria Roca también 'se equivoca' al decir el nombre Juan del Val: "Julio Valls"

Casualidad o no, Nuria Roca se ha equivocado al presentar a Juan del Val durante el programa de este sábado en La Roca y lo ha mencionado con otro nombre, como ocurriera con Pedro Sánchez el pasado jueves durante una entrevista del presidente del Gobierno en 'La 1'.

"Julio Valls. Bueno, Juan del Val perdón", ha corregido la presentadora. "No tienes por qué decirle un error. Se equivocó, hombre", ha respondido el escritor en referencia a Sánchez.

Ahora bien, Nuria Roca ha replicado que ella también se acaba de equivocar ahora, algo que le ha ocurrido en más de una ocasión: "Yo en concreto que me habéis hecho hasta vídeos equivocándome".

"Lo que pasa es que tú te equivocas de verdad", ha concluido Juan del Val.

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