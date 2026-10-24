Ana Alarcón, policía: "Los que más ejercen violencia contra los compañeros suelen ser grupos radicalizados de extrema izquierda"

La portavoz del Sindicato Unificado de Policías ha afirmado en La Roca "lo que se está viendo más habitualmente es que los más radicalizados sean de grupos de extrema izquierda".

Ana Alarcón, portavoz del Sindicato Unificado de Policías, ha hablado en La Roca sobre quién está detrás de los disturbios en manifestaciones. "Son grupos que están muy bien organizados y estamos viendo que cada vez son más jóvenes y que están muy radicalizados", ha señalado la policía, quien ha expresado que "en la mayoría de casos, acuden a manifestaciones porque saben que se puede liar".

"Ellos utilizan la violencia para ese enfrentamiento, sobre todo, con la Policía y ahora lo que se está viendo más habitualmente es que los más radicalizados sean de grupos de extrema izquierda", ha manifestado la portavoz del SUP, a lo que ha apostillado que "también hay de extrema derecha", pero considera que "los que más atentan contra la Policía y ejercen esa violencia contra los compañeros suelen ser grupos radicalizados de extrema izquierda".

En este punto, Alarcón ha subrayado que cuando les "tiran una piedra o un adoquín", les da "igual que sea de alguien de izquierda o derecha", pero, ha dicho, "sí que es verdad que se está notando que esa crispación y ese malestar con la Policía suele venir más de una ideología concreta o de esos radicalizados que son anarquistas o antifascistas o marxistas, del polo de la izquierda".

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