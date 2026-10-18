¿Pueden las mascotas mejorar el rendimiento laboral?: "Que sea 'pet friendly' es un motivo de peso para elegir un trabajo"

Una encuesta revela que el 61% de las personas encuestadas estaría encantada de ir con su animales al centro de trabajo, mientras que un 48% afirma que su presencia ayudaría a reducir el estrés.

Un estudio compartido por 'La Razón' ha puesto a las mascotas en el foco del entorno laboral. El motivo, el gran porcentaje de personas que afirma iría con una gran sonrisa en la cara al trabajo en caso de que les dejasen llevarse a sus mascotas. "Te traes a las perras y nos vamos los demás", afirma Berni Barrachina sobre los animales de Nuria Roca.

"El 61% de las personas encuestadas afirman que irían con ella al trabajo. Que sea 'pet friendly' un motivo de peso para elegir un trabajo o no", cuentan en La Roca.

Y hay más. El 48% cree que tener mascotas en el puesto de trabajo ayudaría a reducir el estrés, mientras que un 33% considera que su presencia ayudaría a tener un ambiente más relajado.

Un 40%, por su parte, se la llevaría para que no se quedara sola en casa.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido