Nuria Roca, sobre el ofrecimiento de Trump de pagar 5.000 dólares a cada adulto de EEUU si gana las elecciones: "¿Pero ha hecho las cuentas?"

La presentadora se ha quedado asombrada al saber cuánto dinero pagaría el presidente estadounidense en el caso de que acabe ganando las midterms.

Donald Trump está lleno de excentricidades y la última ha sido ofrecer dinero si acaba ganando las elecciones de término medio el próximo tres de noviembre, que dictaminará quién tendrá la mayoría en el Congreso.

El presidente estadounidense aseguró que EEUU está "haciendo una fortuna" a través de los aranceles y que, por ello, entregará un "dividendo" a todos los ciudadanos adultos: "Si los republicanos ganan, ustedes ganan con nosotros y van a tener 5.000 dólares".

Más allá de una práctica que se podría considerar como comprar un voto, las cuentas también ponen en duda dicha oferta teniendo en cuenta que hay alrededor de 260 millones de adultos en Estados Unidos

"¿Pero Donald Trump ha hecho las cuentas?", ha aseverado Nuria Roca al conocer la propuesta, quedando asombrada al conocer que sería entregar un billón de dólares.

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