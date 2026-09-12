Carolina Bescansa, sobre los resultados del Informe PISA: "Los países que más invierten en educación son los que obtienen mejor resultado"

La politóloga también ha advertido de la "abismal" diferencia que hay en España entre las diferentes comunidades autónomas.

Los resultados del Informe PISA han colocado a España en la cola de Europa. Los alumnos de 15 y 16 años españoles no han superado la media de la OCDE y han puesto el foco en la inversión en la educación.

Carolina Bescansa, en La Roca, ha explicado que los resultados de la educación ya venían cayendo de manera sostenida "desde hace mucho tiempo": "Existen verdades que son incontestables como que los países que más invierten en educación son los que obtienen mejor resultado"

"La inversión tiene que ver no solamente con los ratios, también en las condiciones en las que están los centros porque hay condiciones insalubres para los niños y para los docentes, inversión en salarios para el profesorado y en recursos de personal de apoyo", ha comentado la politóloga.

Tal y como ha explicado, en España se ha incrementado "la diversidad en términos culturales de manera impresionante en los últimos 15 años y, en vez de aumentar la inversión de manera proporcional, hemos ido retrocediendo": "La diferencia entre comunidades autónomas es abismal. Tenemos comunidades que invierten muy por encima de la media y tenemos comunidades que están en la cola de la inversión pública".

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