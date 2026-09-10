5.000 euros a cambio de un voto: Trump ofrece dinero si su partido gana las elecciones de término medio

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sube al escenario durante la Convención Nacional Republicana de mitad de mandato en Dallas, Texas (EEUU), el 9 de septiembre de 2026.

¿Qué ha dicho? Trump ha asegurado que EEUU está "haciendo una fortuna" a través de los aranceles. "Si los republicanos ganan, ustedes ganan con nosotros y van a tener 5.000 dólares", ha agregado el mandatario.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha prometido entregar cinco mil dólares a cada adulto estadounidense si el Partido Republicano mantiene el control del Congreso tras las elecciones de término medio del 3 de noviembre. Durante la convención nacional del partido en Dallas, Texas, Trump aseguró que, si los republicanos ganan, se otorgará un "dividendo" a todos los ciudadanos, aunque no detalló el programa. Trump afirmó que Estados Unidos está generando ingresos a través de los aranceles. Las encuestas proyectan una victoria demócrata en la Cámara de Representantes y una competencia reñida en el Senado. En el evento, diversas figuras elogiaron las políticas de Trump. Anteriormente, Trump había propuesto otros programas de entrega de dinero que no se materializaron.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha prometido este miércoles entregar 5.000 dólares a cada adulto estadounidense si su partido mantiene el control del Congreso tras las elecciones de término medio el próximo tres de noviembre.

En declaraciones a sus seguidores durante la convención nacional del partido Republicano en Dallas, Texas, el mandatario ha asegurado que si "los republicanos ganan" entregará un "dividendo" a todos los ciudadanos, sin entrar en detalles de en qué consistirá el programa o cómo será hecha esta transferencia.

EEUU está "haciendo una fortuna" a través de los aranceles, ha asegurado el mandatario: "Si los republicanos ganan, ustedes ganan con nosotros y van a tener 5.000 dólares", ha agregado el mandatario.

Los republicanos enfrentan unas apretadas elecciones legislativas en noviembre, en las que históricamente el partido en poder pierde escaños en la Cámara de Representantes.

Las últimas encuestas proyectan una victoria demócrata para el control de la Cámara Baja y una probabilidad 50/50 en la mayoría del Senado, según indicó este martes el agregador de resultados de encuestas Decision Desk HQ.

A petición de Trump, el líder de facto de los republicanos, el partido celebra miércoles y jueves una inusual convención nacional, ya que estas usualmente tienen lugar en año donde hay elecciones presidenciales para elegir el candidato a la Casa Blanca.

En el evento está centrado en la figura de Trump, quien ha dado un discurso de más de una hora en la noche del miércoles. Miembros del gabinete de Gobierno, legisladores, figuras del espectáculo y políticos conservadores han alabado las políticas de la Casa Blanca en asuntos desde la economías hasta el control migratorio.

No es la primera vez que el presidente republicano promete entregar dinero directamente a los estadounidenses. A inicios de su mandato, el ahora difunto Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, en inglés), liderado por Elon Musk, prometió también un "dividendo" a más de 79 millones de hogares, que no terminó efectuándose.

A su vez, a principios de este año, en el punto álgido de la guerra arancelaria, el mandatario flotó la idea de dar cheques por 2.000 dólares a los ciudadanos de clase media y baja, una promesa que tampoco se ha materializado. En las elecciones de término medio del próximo 3 de noviembre se renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 de los 100 que componen el Senado.

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