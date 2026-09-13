Pilar Vidal conecta con La Roca desde el lugar de origen del jamón york: "Me tiene fascinada"

La periodista está en York, en Reino Unido, y ha atendido a la llamada del programa cuando estaba en el lugar donde se originó el conocido embutido.

Pilar Vidal no ha podido estar presencialmente en el nuevo programa de La Roca, lo cual no quiere decir que no haya atendido la llamada de Nuria Roca.

Una conexión que ha realizado desde York, en Reino Unido, lugar que da nombre al famoso jamón de York. De hecho, Vidal ha hablado desde las afueras del pub en el que se originó el embutido.

"Me tiene fascinada. La nomenclatura viene de aquí, de York, porque el dueño de este pub empezó a curar en los sótanos patas de cerdo. Más de 400 porque, como hacía tanto frío, se secaban", ha comentado.

La periodista ha explicado que, gracias a la tradición de carreras de caballos del condado, cada vez más gente comenzó a comer el jamón de York, un alimento que apunta que "se parece mucho más al lacón que al que se comercializa en los sándwiches".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido