Pablo Gilarranz, tras estar en Ceuta: "Los migrantes han creado una especie de ciudad paralela"

El periodista de investigación ha pasado varios días en la ciudad autónoma y ha presenciado cómo está la situación.

Pablo Gilarranz ha pasado varios días en Ceuta para presenciar cómo está la situación en la ciudad autónoma y cómo viven los migrantes que todavía no han sido filiados y siguen por las calles.

En La Roca, el periodista de investigación ha explicado que los migrantes que duermen en zonas como la playa de El Trampolín "han creado como una especie de ciudad paralela a Ceuta donde ellos viven".

"Ves a gente viniendo con cañas del monte para hacer los cobertizos donde viven, ves gente que está pescando, gente haciendo las necesidades en la orilla del mar...", ha comentado.

Además, ha señalado que "hay que estar sobre el terreno" para ser conscientes de lo que ocurre en Ceuta: "Para ellos, nosotros somos lo que anhelan. Somos el trofeo que quieren conseguir. Hay algunos que están trabajando y buscándose la vida".

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