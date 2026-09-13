Camarero da las claves para invertir los ahorros sin preocupación por el riesgo y evitar las pérdidas del dinero congelado

El periodista económico ha explicado qué se puede hacer para mover el dinero y evitar que, con la inflación, el que tenemos en la cuenta no pierda valor.

José María Camarero ha dado en La Roca una serie de claves para mover el dinero y evitar la pérdida de valor del que tenemos en la cuenta bancaria dada la inflación.

"Esa inflación, ese dato, lo que te está dando a entender es que el dinero que tengas ahorrado sea poco o sea mucho, lo estás perdiendo. Una parte se está dejando valor de ese dinero porque sube la inflación. Te doy un ejemplo. Fíjate tú, imagínate que tenemos 10.000 € en el banco. Pues esos 10.000 € por tenerlos en una cuenta normal, sin remuneración ni nada en la cuenta. Pues estamos perdiendo de esos 10.000 €, 270 €", explica el periodista económico.

Por ello, la recomendación es comenzar a mover el dinero para evitar dicha pérdida. Eso sí, a partir de un acumulado: "Como mucho deberíamos tener en una cuenta corriente normal, digamos de tres a seis nóminas. Si tenemos una nómina de 1.400 € más o menos en el banco, entre 4.000 y 8.000 euros".

Y, para mover ese dinero, Camarero pide no hacer caso al "cuñado o al amigo que todo lo sabe": "Hay que dejar el dinero donde se sepa en qué consiste ese producto". En su caso, recomienda las letras del tesoro: "Esto es deuda del Estado. Tú se lo compras a un año y al año que viene te da lo que has invertido más el interés. En fin, producto sobre todo que conozcamos, siempre mirando a largo plazo".

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