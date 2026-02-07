Juan del Val reacciona al cuplé que le han dedicado en el Carnaval de Cádiz: "A lo mejor me han visto más que me han leído"

Juan del Val se convierte en protagonista inesperado del Carnaval de Cádiz tras recibir un cuplé de la comparsa de Martínez Ares. Descubre la reacción de Juan del Val tras escuchar el cuplé que le han dedicado en el vídeo.

El concurso oficial de agrupaciones carnavalescas de Cádiz está marcado este año por el relevo generacional y la consolidación de nuevos autores. El certamen arrancó el pasado 11 de enero y este jueves se han celebrado los cuartos de final. Durante esa fase, la comparsa de Antonio Martínez Ares dedicó uno de sus cuplés a Juan del Val, a su novela y a su reciente Premio Planeta por 'Vera, una historia de amor'.

"Soy hombres de libros, tengo cientos de libros. Leer, leer, leer. Yo me los como. ¿Y los premios Planeta? Evidentemente, tengo aquí el de esto precisamente y coincido con que el libro no vale nada. Y conocido a que a Juan yo me lo fo*****", cita la comparsa.

La reacción del escritor y colaborador llegó desde el plató de La Roca, donde dio su opinión sobre la letra. "Martínez Ares es una leyenda del Carnaval de Cádiz, es de los más talentosos. Y es de cierto que a lo mejor me ha vito más que me ha leído", bromeó Juan del Val.

Después añadió: "La primera parte evidentemente carece de criterio, pero la segunda me parece indiscutible. No me molesta, es un auténtico honor que te dediquen una letra en el Carnaval de Cádiz y mucho más Martínez Ares. Es increíble, cuando la vi me hizo ilusión".

