Miguel Ángel Campos, sobre la declaración de Vilaplana: "La Audiencia le indica a la jueza que puede investigar lo que pasó en 'El Ventorro' respecto a la DANA"

El periodista Miguel Ángel Campos analiza en este vídeo la decisión de la Audiencia de Valencia de tomar declaración a Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Carlos Mazón el día de la DANA. Finalmente, la jueza la ha citado a declarar este próximo 3 de noviembre.

La Audiencia de Valencia ha ordenado que testifique Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Mazón en las horas críticas de la DANA. "Esta resolución de la Audiencia tiene una carga de profundidad tremenda, ya que son seis magistrados los que han rebocado la decisión de la jueza de la DANA de tomar declaración a Vilaplana", afirma el periodista de la Cadena Ser Miguel Ángel Campos.

Recuerda además Campos que la jueza de Catarroja, que instruye este caso, "es muy garantista" y en un primer momento rechazó citar a Vilaplana a declarar "por si pudiera afectar al president Carlos Mazón, que es aforado ante este tribunal". Finalmente, hasta seis magistrados enmiendan esta decisión y la jueza la ha citado a declarar como testigo el próximo 3 de noviembre.

De este modo, lo que está diciendo la Audiencia de Valencia es que se puede investigar lo que ocurrió dentro de El Ventorro, aunque esté Mazón, que es aforado. Es decir, según Campos, "la Audiencia le está diciendo a la jueza: 'Te autorizo a investigar todo lo que ocurrió en el Ventorro con Carlos Mazón respecto a la DANA''". Es decir, solo aquello que tenga que ver con la DANA, "no qué comieron o si tomaron copas", aclara.

En el vídeo podemos ver completa y con detalle su intervención, donde reitera que "penalmente, puede ser muy relevante para Mazón".