Manuel Hernández, abogado de los afectados de la DANA: "Vamos a presentar una demanda de responsabilidad patrimonial"

Los valencianos y valencianas vuelven a salir esta tarde a las calles, casi un año después de la tragedia de la DANA, para pedir la dimisión de Carlos Mazón por su gestión aquel pasado 29 de octubre de 2024.

Desde La Roca, el abogado Manuel Hernández explica la situación actual de la demanda interpuesta por la Asociación de Afectados DANA Horta Sud Valencia a través de su bufete.

"Esta semana finaliza el plazo legal para hacer una cuestión jurídica, que es una responsabilidad patrimonial a la Comunidad Autónoma por parte de los afectados, para reclamar los daños materiales, morales y físicos que hayan tenido como consecuencia de este evento", señala el letrado.

Asimismo, informa que la asociación, a través de su despacho, presentará "una demanda de responsabilidad patrimonial" contra el Gobierno de la Comunidad Valenciana, en la que se personan más de 400 personas "reclamando todos estos años".

