El exgerente del PSOE se niega a declarar en la comisión del 'caso Koldo' del Senado por "respeto al Tribunal Supremo"

El contexto Mariano Moreno está citado para el próximo miércoles en el Tribunal Supremo para explicar la financiación del PSOE y los pagos en metálico al exministro de Transportes, José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García.

El exgerente del PSOE, Mariano Moreno, se ha negado a responder preguntas en la comisión del 'caso Koldo' del Senado, argumentando que comparecerá ante el Tribunal Supremo el próximo miércoles para abordar la financiación del PSOE y los pagos en metálico al exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García. Moreno, gerente del partido entre 2017 y 2021, ha manifestado que explicará primero al Supremo por "respeto" y luego estará disponible para la comisión. Ha enfatizado su disposición a colaborar con las instituciones del Estado. Su declaración ante el Supremo será el 29 de octubre, donde deberá responder a todas las preguntas del juez y el fiscal anticorrupción sobre las transacciones no reflejadas en la contabilidad oficial del PSOE.

El exgerente del PSOE Mariano Moreno ha rechazado este jueves responder a las preguntas en la comisión del 'caso Koldo' del Senado, al argumentar que está citado para el próximo miércoles en el Tribunal Supremo para explicar la financiación del PSOE y los pagos en metálico al exministro de Transportes, José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García.

Moreno, quien fue gerente de la formación entre 2017 y 2021, se ha negado a declarar en la comisión por "respeto al Tribunal Supremo". "Por respeto al Tribunal Supremo daré las explicaciones pertinentes en primer lugar a dicho tribunal", ha dicho Moreno.

Además, ha asegurado que, una vez haya prestado declaración en el Supremo "estaré en plena disposición de esta comisión para ampliar cualquier información o responder a todas las preguntas sobre mi etapa como gerente del PSOE". Así, Moreno ha ha hecho hincapié en su "voluntad de colaboración con las instituciones del Estado" que, dice, "ha sido total".

Tras su breve declaración, la senadora de UPN María Caballero ha empezado a hacer al compareciente preguntas sobre las entradas y salidas de dinero en la sede socialista cuando este testigo era gerente del PSOE. Pero Moreno se ha limitado a guardar silencio ante las cuestiones mientras tomaba nota sobre algunas.

Su declaración ante el Tribunal Supremo tiene lugar el próximo miércoles 29 de octubre. Entonces, no podrá leer ningún tipo de declaración. Tendrá que contestar a todas las preguntas, incluidas las del juez y las del fiscal anticorrupción y tendrá que explicar por qué esos pagos que aparecían en las conversaciones de Koldo y su entonces mujer no aparecen reflejadas en la contabilidad oficial que el PSOE envió al Tribunal Supremo.