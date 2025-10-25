Juan del Val cuestiona la falta de empatía del consejero de Salud de Andalucía: "Las víctimas son las víctimas y merecen un respeto"

La crisis de los cribados de cáncer de mama en Andalucía preocupa cada vez más. En este vídeo de La Roca, Juan del Val denuncia posibles irregularidades y critica la falta de empatía del consejero de Sanidad hacia las mujeres afectadas.

En este vídeo de La Roca, Juan del Val da su opinión sobre la situación en Andalucía, donde la crisis por los cribados de cáncer de mama se acentúa cada día que pasa.

"Me parece que hay una cosa enormemente grave y menos mal que la Fiscalía entrará para investigar este tema, que es el posible borrado o manipulación de las mamografías", comenta el escritor.

Una situación que él considera "inadmisible". "Ya no estamos hablando de una negligencia... estamos hablando de algo que debería hacer caer incluso a un Gobierno sin ninguna duda", añade Juan del Val.

Por otro lado, el colaborador también ha querido hablar sobre las desafortunadas palabras del actual consejero de Sanidad de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, quien llegó a recriminar a las mujeres afectadas por los cribados, calificando de "denuncias falsas" algunas quejas sobre los historiales clínicos.

"El tema se va desbordando, porque en la gestión de esta crisis no se está teniendo la suficiente empatía y sensibilidad para las afectadas por parte del consejero, donde se ponen en cuestión algunas cosas que no deberían ponerse en cuestión", reflexiona Juan del Val, "Las víctimas son las víctimas y, por lo menos, merecen un respeto", concluye el colaborador de La Roca.

