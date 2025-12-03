Marta García Aller, tras las declaraciones de Sánchez: "Da la razón a Junts cuando le acusaban de ser un cínico"

La periodista ha indicado que entiende que Junts no crea las palabras de Sánchez, señalando que el Gobierno ha pasado de defender que "no podían darle más" porque no estaba en su mano a reconocer "incumplimientos".

Pedro Sánchez ha reconocido la "gravedad" de la crisis con Junts, tendiéndoles la mano y admitiendo que ha habido "incumplimientos" y "retrasos" por parte del Gobierno en los acuerdos a los que habían llegado.

Unas declaraciones que parece que no han terminado de convencer al partido de Puigdemont, y es que Míriam Nogueras ha dejado claro que la posición de su partido "no cambia". "La relación con el Gobierno está cerrada", ha asegurado.

Marta García Aller ha reaccionado a todo lo ocurrido, destacando que el presidente del Gobierno, con sus palabras, daba la razón a Junts cuando "le acusaban de ser un cínico" que les estaba "mintiendo" por no hacer todo lo que podía.

"El presidente ha reconocido que había más en su mano que no había estado haciendo. Ahora tiene que demostrar qué era", ha destacado la periodista.

En cuanto a la postura de Junts, García Aller ha señalado que entiende que no crean a Sánchez, indicando que no lo pueden hacer porque hasta hace 48 horas el Gobierno sostenía que "no podían darle más" porque no estaba en su mano. Una postura que ahora han cambiado para admitir que ha habido "incumplimientos".

"No sé cuánto hay de escenificación y cuánto de voluntad de cambiar las cosas", ha recalcado, añadiendo que la legislatura está "en manos de que Junts ceda un poco".

