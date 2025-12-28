Juan del Val critica la especulación inmobiliaria, pero defiende que "una cosa es especular y otra invertir"

En La Roca, Juan del Val y Berni Barrachina debaten sobre en qué consiste la especulación inmobiliaria en España. Todas sus opiniones en el vídeo principal de esta noticia.

En este vídeo de La Roca, Juan del val se ha posicionado en contra de la especulación inmobiliaria que se está viviendo en España, y considera que "la regulación debería ser muchísimo mayor de la que es".

No obstante, deja claro que "una cosa es especular y otra invertir". "Habrá gente que tenga dinero y lo podrá invertir en poner un negocio o en comprar una vivienda que pueda ser más barata", ha defendido Juan del Val.

Una opinión que Berni Barrachina ha rebatido alegado que "la inversión en vivienda automáticamente es especular".

Por su parte, Del Val ha señalado que "existe una fórmula que es perfectamente legal, que es la nuda propiedad", en la que "hay una persona que está dentro y tú sabes que esa vivienda te va a costar muchísimo más barata si estás esperando".

