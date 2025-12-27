Ahora

Juan del Val, sobre la sanidad EEUU: "En España no concebimos que una persona, por no pagar un seguro, se pueda morir de cáncer"

En La Roca, Juan del Val compara los sistemas públicos y privados de España y Estados Unidos, centrándose en la sanidad. Señala diferencias culturales clave y reflexiona sobre cómo se financia la salud en cada país.

Juan del Val compara EE.UU con España: "Aquí no se concibe que por no pagar un seguro se muera de cáncer. Allí se asume"

En un vídeo de La Roca, Juan del Val hace una comparativa entre Estados Unidos y España. El escritor se centra en el concepto que tienen en EEUU de lo privado y lo público y lo contrasta con la idea que existe en España, especialmente en el ámbito de la salud.

"El concepto de lo privado y lo público no es el mismo en España que en EEUU. Es mejor sistema el nuestro, pero allí hay algo cultural que es que lo que te puedes pagar, te lo pagas y lo que no, pues no", señala.

Posteriormente, pone como ejemplo los seguros médicos: "Aquí no podemos concebir que una persona, por no pagar un seguro, se pueda morir de cáncer. Allí se asume".

"Piensan que es mejor pagar menos impuestos y poderte costear el seguro privado. A mí me parece una barbaridad, pero culturalmente, sobre todo en el centro de EEUU, es así", concluye el colaborador de La Roca.

