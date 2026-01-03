Manuela Carmena, contra la corrupción: "¿Cómo es posible que quienes nos representan actúen contra todos para su beneficio?"

"Mi mayor inquietud es cómo afrontar la corrupción", afirma Manuela Carmena, que reprocha normalizar este acto: "Se asume que es algo que siempre va a pasar y habrá personas que tengan un comportamiento reprochable, ¡no puede ser!".

En 2025, Manuela Carmena visitó el plató de La Roca para analizar uno de los principales problemas de España: la corrupción. Preguntada porel juez Leopoldo Puente, quien instruye el caso Koldo, la exalcaldesa de Madrid ha respondido de forma tajante en el vídeo principal de esta noticia: "Mi mayor inquietud escómo afrontar la corrupción".

"Se asume que es algo que siempre va a pasar y habrá personas que tengan un comportamiento reprochable, ¡no puede ser! Tenemos una legislación muy importante para combatir la corrupción", aseguró la que fuera alcaldesa de la capital muy molesta sobre cómo se normaliza esta tipo de malas conductas. A su juicio, es necesario evaluar la eficacia y ver "qué da resultados y qué no".

"¿Cómo es posible que las personas que nos representan cometan actos que van en contra de todos para su beneficio? ¡Es escandaloso! ¡Cómo no va a causar indignación!", ha explotado Manuela Carmena, que ha destacado en el vídeo la importancia de entender a fondo cada caso: "Hay que analizar qué busca el que corrompe, y quién ofrece el dinero para el que corrompe".

