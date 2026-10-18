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Ropa e ideología

"Con lo mal vestidos que van los políticos": el zasca de Pilar Vidal por el vestuario de los Sánchez, Feijóo, Abascal y compañía

En La Roca, ha salido el debate de si la ropa y la forma de vestir está vinculada a cierta ideología. En la izquierda siempre se ha hablado del pañuelo palestino; en la derecha, el chaleco y los mocasines.

Pilar Vidal, en La Roca

La moda ha entrado en campaña electoral. En el camino hacia el 29 de noviembre y en ese destino que es la Moncloa. El motivo, la vinculación entre el cómo se viste y a quién se vota. Entre lo que se lleva encima de la piel y la ideología. Así están las cosas, con Pilar Vidal dejando una reflexión sobre la forma de vestir de los políticos.

"Con lo mal vestidos que van los políticos...", ha dicho en la mesa de La Roca.

Lo cierto es que el pañuelo palestino siempre ha ido vinculado a una ideología más de izquierdas o progresista, mientras otras prendas como los chalecos o los mocasines hacia la derecha.

"Es una catetada", ha expuesto Pilar Vidal ante tal idea sobre política, ideología y moda.

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