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Reabre el Metro de Sol un día y medio después tras constatar que se han restablecido las condiciones de "seguridad y salud necesarias"

Los detalles Metro de Madrid ha reabierto a las 22:00 horas la estación "tras constatar objetiva y documentalmente, con el resultado de los análisis, que las condiciones de seguridad y salud necesarias se han restablecido".

Imagen de archivo de la estación de Sol.
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Casi un día y medio después, Metro de Madrid ha reabierto la estación de metro de Sol tras constatar que se han restablecido las condiciones de "seguridad y salud necesarias" después de cerrarla este viernes por la mañana.

La empresa ha comunicado este sábado por la noche que la estación reabría a las 22:00 horas, la misma que había permanecido cerrada desde las 12:15 horas de este viernes para hacer una "limpieza" de los pozos de ventilación debido a la acumulación de residuos "provocada por la acampada del exterior".

Una reapertura que ha llegado "tras constatar objetiva y documentalmente, con el resultado de los análisis, que las condiciones de seguridad y salud necesarias se han restablecido".

No obstante, la estación de Cercanías del mismo lugar, dependiente del Ministerio de Transporte, se ha mantenido abierta durante todo este tiempo. "Renfe Cercanías Madrid mantiene la estación de Sol abierta y a disposición de sus usuarios, ya que no se han detectado problemas de salubridad en sus instalaciones", compartieron desde Renfe el viernes.

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