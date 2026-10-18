En La Roca
"¿No puedes pensar de izquierdas y vivir de derechas?": la reflexión de Pilar Vidal sobre la conexión entre moda e ideología
Pilar Vidal ha cuestionado a la mesa si serían capaces de saber a quién vota solo por su forma de vestir. "Yo soy consumista, pero eso no va con mi ideología", ha afirmado.
Pilar Vidal ha dejado una reflexión en La Roca. Una en relación a la conexión que hay entre moda e ideología. La periodista, en la mesa del programa, ha preguntado si serían capaces de saber a quién vota solo por su forma de vestir.
Es entonces cuando Berni Barrachina ha puesto en la mesa la idea de que su opción fuera la derecha. "¿No puedes pensar de izquierdas y vivir de derechas?", ha cuestionado ella.
"¿No puedes gastar y pensar de izquierdas?", ha vuelto a preguntar, afirmando que es "consumista" pero que eso "no va" con su ideología.
El motivo del debate, la idea de que con la ropa se comunica a nivel político e ideológico, con ciertas prendas o looks más vinculados a la izquierda y otras a la derecha.
*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido