León XIV reaparece en el rezo del Ángelus en el Vaticano tras ser operado de un cáncer de pulmón: "Retomaré gradualmente mi actividad"

León XIV reaparece en el rezo del ángelus en el Vaticano tras ser operado de un cáncer de pulmón

Los detalles A las 12:00 horas, el papa comenzó el rezo del ángelus tras ser recibido por una ovación por parte de los miles de fieles que abarrotan este domingo la Plaza de San Pedro.

El papa León XIV reapareció este domingo en el rezo del ángelus desde su ventana en el Palacio Apostólico vaticano, tras recibir el alta hospitalaria por una operación de un tumor canceroso en el pulmón. A las 12:00 horas, fue ovacionado por miles de fieles en la Plaza de San Pedro. Hace una semana, tras la misma plegaria, anunció que se sometería a la operación, realizada el 13 de octubre en el hospital Gemelli de Roma. El diagnóstico fue adenocarcinoma, por lo que se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho. Su recuperación es favorable y podrá realizar su visita apostólica a Uruguay, Argentina y Perú en noviembre, según su cirujano, Stefano Margaritora.

El papa León XIV reapareció este domingo en el rezo del ángelus desde la ventana de sus aposentos del Palacio Apostólico vaticano, donde regresó este sábado tras recibir el alta hospitalaria por la operación de un tumor canceroso en el pulmón.

A las 12:00 horas, el papa comenzó el rezo del ángelus tras ser recibido por una ovación por parte de los miles de fieles que abarrotan este domingo la Plaza de San Pedro. Fue justo hace una semana cuando, tras esa misma plegaria, el pontífice anunció al mundo que debía someterse a una operación por un nódulo en el pulmón, intervención que se le practicó el martes 13 de octubre en el hospital Gemelli de Roma.

Por su parte, León XIV ha afirmado este domingo, tras el rezo, que retomará gradualmente su actividad y ha agradecido el apoyo que ha recibido por su operación. "Superada esta fase delicada, ahora retomaré gradualmente mi actividad", ha anunciado desde la ventana del apartamento pontificio del Palacio Apostólico. A su vez, ha mostrado su "especial reconocimiento a los médicos, a los enfermeros y a todo el personal del Policlínico Gemelli".

El papa ha incidido en que esta experiencia le ha hecho "ver de manera particular la cercanía de aquellos a los que atraviesan una enfermedad", como ha afirmado al término del rezo.

El diagnóstico tras la cirugía fue que el religioso tenía un adenocarcinoma, un tipo de cáncer, por lo que se le extirpó todo el lóbulo inferior del pulmón derecho. León XIV ha tenido una recuperación favorable y se encuentra en unas condiciones clínicas "absolutamente satisfactorias", según Stefano Margaritora, el cirujano que le operó y que dirige la unidad de Cirugía Torácica del Gemelli.

En una entrevista a medios vaticanos, Margaritora afirma que el papa incluso puede afrontar la visita apostólica a Uruguay, Argentina y Perú programada entre el 6 y 17 de noviembre: "Diría que no hay motivos clínicos por los que no se pueda realizar ese viaje", manifestó el doctor.

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