La Policía se despliega en Los Rosales y El Tarajal para desalojar a los migrantes que aún seguían las calles de Ceuta

Los detalles Sobre las 07:00, los agentes han llegado al primero de los lugares para un desalojo transcurrido sin incidentes. En El Tarajal, algunos migrantes han tratado de huir al ver a las fuerzas del orden.

La Policía Nacional ha implementado un operativo especial en las barriadas periféricas de Ceuta para localizar a los migrantes que permanecen en las calles y trasladarlos al Centro de Atención Temporal para Extranjeros (CATE). Desde allí, se les derivará al campamento de Loma Colmenar o podrán regresar a Marruecos voluntariamente. El dispositivo comenzó en Los Rosales con un despliegue de un centenar de agentes y se desarrolló sin incidentes. Posteriormente, se trasladó al polígono de El Tarajal, donde la intervención fue más complicada. Este plan forma parte de las nuevas prioridades del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

La Policía Nacional ha desplegado un dispositivo especial en diferentes barriadas periféricas de Ceuta para localizar a los últimos migrantes que siguen en las calles y trasladarlos al Centro de Atención Temporal para Extranjeros, el CATE. Desde allí se les derivará al campamento de Loma Colmenar o, si así lo desean, regresarán a Marruecos de forma voluntaria.

El operativo ha comenzado a las 07:00 en la barriada de Los Rosales, donde cerca de un centenar de agentes de la UIP se ha desplegado para localizar a los migrantes que aún seguían en la zona.

Allí, les han ido reuniendo en grupos de diez en uno de los callejones situados frente a la antigua prisión para comenzar con su traslado al CATE. En total, de la barriada han salido cuatro vehículos con capacidad para 60 personas. Ninguno ha completado su aforo.

El dispositivo se ha desarrollado sin incidentes destacados y con la colaboración de los migrantes, mientras la mayoría de los vecinos aún dormía. Desde primera hora, el tráfico ha estado cortado en el tramo comprendido entre el acuartelamiento González Tablas y la zona de la Pantera, en el marco de las restricciones para facilitar el despliegue policial.

La primera fase ha concluido a eso de las 09:00 y, una vez acabada, el dispositivo se ha trasladado al polígono industrial de El Tarajal, donde ya había presencia policial desde primera hora de la mañana.

En este lugar, los migrantes se encontraban inquietos ante la opción de que se produjera un desalojo y la intervención ha sido más complicada. Algunos han tratado de escapar al ver a los agentes.

El procedimiento que se está siguiendo es el mismo que se aplicó durante los desalojos de las playas de Benítez y El Trampolín, así como en el asentamiento del Guano. Los migrantes son trasladados inicialmente al CATE, donde se tramita su filiación y se determina su posterior derivación al campamento de acogida de Loma Colmenar.

También se les ofrece la posibilidad de regresar voluntariamente a Marruecos, una opción a la que se prevé que se acoja una parte mayoritaria de los trasladados atendiendo a las experiencias anteriores. Tras los desalojos de las playas, la inmensa mayoría optó por retornar.

La actuación se enmarca en el plan anunciado por el ministro de Política Territorial y coordinador del mando único, Ángel Víctor Torres, que establece como nuevas prioridades las barriadas periféricas y las naves del polígono industrial de El Tarajal.

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