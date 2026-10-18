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"Pega botes, hace piruetas..."

"Es como un gato cuando se bufa": el análisis de Berni Barrachina sobre el coche volador de Elon Musk

En La Roca, ha hablado del vehículo presentado por Tesla que es capaz de girar sobre sí mismo y de volar. "Si ya en la carretera nos chocamos con cosas para qué vamos a volar con un coche", cuestiona.

Berni Barrachina, en La Roca

Berni Barrachina ha analizado el coche volador de Elon Musk. El modelo que ha presentado Tesla y que cuenta con tecnología aeroespacial para hacer todo tipo de virguerías que la ciencia ficción ya adelantó. "Blade Runner, Regreso al Futuro... coches que iban a volar en 2019 y 2015. No se ha cumplido hasta ahora", dice.

Y ahí está el vehículo: "Un coche que pega botes. Que hace piruetas en la presentación... Es como un gato cuando se bufa".

Eso sí, no lo termina de ver claro como modelo de uso diario: "Si ya por la carretera nos chocamos con cosas para qué vamos a volar con el coche".

"Para eso ya hay pilotos de aviones y de helicópteros", ha compartido.

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