Buscan a una persona en Cabrera de Mar tras caer en una riera por las lluvias torrenciales en Cataluña

Los Bombers trabajan en una zona inundada por el temporal

¿Qué está pasando? El Inuncat se mantiene en fase de alerta tras una jornada en la que Emergencias ha registrado 225 llamadas a causa del temporal. Protección Civil ha insistido a la ciudadanía que eviten atravesar ríos y rieras y que tengan especial precaución con las acumulaciones de agua.

Los servicios de Emergencia de la Generalitat buscan a una persona que ha caído a la riera en Cabrera de Mar, en Barcelona, que bajaba muy crecida como consecuencia de las lluvias torrenciales que afectan a la comarca del Maresme.

Los Bombers de la Generalitar han informado que Emergencias ha recibido el aviso a las 19:41, trasladando al lugar seis dotaciones que trabajan junto a los Mossos y Salvamento Marítimo para localizar a la persona desaparecida.

Además, los Bombers han recibido otro aviso para rescatar a dos personas de avanzada edad en Sentmenat que estaban atrapadas en el interior de su vehículo a causa del agua, a las que ya han puesto a salvo.

Protección Civil ha lanzado un aviso de riesgo hidrológico en la comarca del Maresme, debido a las intensas lluvias en Cataluña y alerta de la afectación que pueda tener en la red de aguas pluviales con posibles aumentos súbitos de caudal.

Ante esto, han retirado su petición de que los ciudadanos eviten atravesar ríos y rieras y que tengan precaución en los puntos bajos en los que se pueda acumular el agua.

Las lluvias son especialmente intensas en la comarca del Maresme y, en concreto, en Cabrils, donde se han registrado 37,8 milímetros en diez minutos, según datos recogidos por Meteocat. También destacan los 36,8 mm en diez minutos en la Bisbal del Penedès, en Tarragona.

El Inuncat, en fase de alerta

El intenso episodio de lluvias que mantiene en fase de alerta el plan Inuncat continuará a primeras horas de este domingo. La previsión sigue siendo de chaparrones fuertes y localmente torrenciales en puntos del litoral y del prelitoral central, desde la Selva, en Girona, hasta el Tarragonés.

Las lluvias pueden ir acompañadas de tormentas y, localmente, de granizadas. A ello apuntan las previsiones que, además, prevén un descenso de las temperaturas y que avisan también de que a partir del lunes por la tarde podría tener otro lugar otro episodio de lluvias generalizadas.

Hasta las 23:00 del sábado, el teléfono de Emergencias ha registrado 285 llamadas, de las que 225 tenían que ver con la lluvia.

En cuanto a las carreteras, está cortada la GI-552 en Riells i Viabrea, en Girona, por inundaciones.

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