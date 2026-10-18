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"Por ahora le ha salido bien": los malabares de Óscar Puente para pedir el voto sin pedir el voto y esquivar a la Junta Electoral

El mismo día en que Sánchez convocó elecciones, el ministro de Transportes compartió un mensaje en X que, de momento, no está bajo la lupa de la Junta Electoral.

Jesús Espinosa

Pedro Sánchez tiene a la Junta Electoral más que pendiente de él. El motivo, sus palabras después de la aprobación en el Consejo de Ministros de los dos decretos de vivienda, en donde habló de los logros de su Gobierno en un momento y en un lugar en el que, a priori, no debería poder hacerlo. Jesús Espinosa, en La Roca, ha hablado de cómo logran los políticos pedir el voto sin pedir el voto... y salir airosos.

Es lo que ha logrado, por ejemplo, Óscar Puente. El ministro de Transportes, el mismo día en que Sánchez convocó elecciones, puso un mensaje de esos tan suyos en redes donde, como apunta Espinosa, "no está pidiendo el voto, ¿o sí?"

"Hay que votar con V de vivienda o con B de buitre", compartió en un mensaje en X.

De momento, apuntan, "le ha salido bien": "No hay nada por parte de la Junta Electoral".

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