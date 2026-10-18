Francia, en un "punto de no retorno": el país arde entre protestas que dejan más de 1.800 detenidos, 500 agentes heridos y un ayuntamiento en llamas

¿Qué está pasando? El primer ministro llama a "elegir bando" tras una jornada que se ha saldado con disturbios, violencia y saqueos. En París, que ha amanecido con barricadas y cristales rotos, una persona ha muerto por una parada cardiorrespiratoria.

En Francia, el primer ministro Sebastian Lecornu ha instado a elegir bando ante el caos desatado por las protestas sociales. Las manifestaciones, lideradas por estudiantes, sindicatos y antiguos 'chalecos amarillos', han resultado en disturbios, incendios y violencia, con más de 1.800 detenidos y 500 policías heridos. En París, una persona falleció y un manifestante en Saint Etienne perdió la mano. Lecornu acusa a la Francia Insumisa de apoyar a los alborotadores y destaca la gravedad de la situación en ciudades como Limoges, donde el histórico Ayuntamiento fue destruido por el fuego. JD Vance, vicepresidente de EE. UU., ha comentado sobre la situación, advirtiendo a los estadounidenses.

"Ha llegado el momento de elegir bando". Es lo que ha dicho Sebastian Lecornu. Es lo que ha afirmado el primer ministro de Francia. Es en lo que ha insistido tras ver cómo su país está, literalmente, en llamas. Tras ver cómo las protestas sociales convocadas en particular por estudiantes y a las que se han unido sindicatos y antiguos líderes del movimiento 'chalecos amarillos' han causado disturbios, incendios y unos episodios violentos por las calles galas que se han saldado con más de 1.800 detenidos y un total de 500 policías y gendarmes heridos. En París, una persona ha muerto por una parada cardiorrespiratoria. En Saint Etienne, un manifestante ha perdido la mano al explotarle una granada.

Así están las cosas en Francia. En un país que ha vivido una jornada de caos por las multitudinarias movilizaciones que, según los organizadores, han sacado a las calles a más de 800.000 personas. En unas que Lecornu habla de "perfiles extremadamente peligrosos" tras informar de los más de 1.800 arrestos que se han producido a lo largo y ancho del país.

Tal es la situación que ha tildado de "milagro" el hecho de que el balance de heridos no sea "más grave" ante la magnitud de las protestas y del caos desatado en las mismas. De unos disturbios que Lecornu ha puesto sobre la mesa en su acusación a la Francia Insumisa, liderada por Jean-Luc Mélenchon. "Está al lado de los alborotadores", ha afirmado el primer ministro.

"O se está del lado de la República y de las fuerzas del orden o se está del lado de los alborotadores", ha aseverado en una visita a los agentes desplegados en el centro de París tras alcanzar lo que ha llamado "un punto de no retorno".

Allí, desde una ciudad en la que se han producido 855 de los más de 1.800 arrestos, lo ha dejado claro. "Esas personas deben responder de sus actos", ha afirmado. Deben, dice, hacer frente a las consecuencias civiles y penales que se derivan de sus hechos.

París, entre saqueos y barricadas

Y la cifra de detenidos puede aumentar, porque el trabajo judicial va a continuar con la revisión de imágenes de vídeo para identificar a más autores de actos violentos.

De unos que han llevado a enfrentamientos con la Policía. Que han llevado a saqueos de comercios, a ver cristales y barricadas en calles hechos con vallas, bicicletas y mobiliario urbano. Que han acabado con edificios públicos vandalizados o, directamente, quemados.

El Ayuntamiento de Limoges, "destruido"

Ha sido el caso del Ayuntamiento de Limoges, un edificio histórico del siglo XIX, que ha quedado prácticamente destruido según afirma Guillaume Guérin, alcalde de la localidad.

"Han destruido un edificio que los habitantes de Limoges aman, pero no han destruido el servicio público. Es un monumento que arde, pero no la República", ha afirmado.

El incendio se produjo durante la protesta social en Francia. Según informan las autoridades locales, varios manifestantes forzaron la entrada al edificio y prendieron fuego en su interior. Las llamas se extendieron a las plantas superiores y alcanzaron la cubierta, que acabó por derrumbarse.

Tras esto, algunos manifestantes se dirigieron hacia la prefectura mientras otros saquearon comercios en el centro de la ciudad.

El Ayuntamiento de Limoges se construyó entre 1876 y 1883 y está considerado un monumento histórico. El edificio combina elementos arquitectónicos inspirados en el Renacimiento tardío y la época de Luis XIII.

JD Vance, a escena

Mientras, JD Vance, vicepresidente de EEUU, ha compartido un mensaje en X en el que achaca lo que sucede en Francia al hecho de que "los liberales occidentales importaron el tercer mundo" al país galo.

"Rezo para que Francia, un hermoso país de personas increíbles, detenga esta locura antes de que ardan más cosas. Y espero que los estadounidenses presten atención, porque es el futuro que los demócratas buscan", ha afirmado.

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