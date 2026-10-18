Precampaña 29N
Manu Mostaza habla del efecto 'underdog' en el beso de Pedro Sánchez y Begoña Gómez: "Eso humaniza al personaje"
El politólogo ha analizado el momento estrella del acto del PSOE en Fuenlabrada y lo ve como positivo pero avisa: "Puede mostrarse como un perro apaleado que quiere que sientan simpatía".
Manu Mostaza ha estado en La Roca para hablar, entre otras cosas, de ese momento viral en el Comité Federal del PSOE. De ese beso entre Pedro Sánchez y Begoña Gómez en un acto en Fuenlabrada que se ha convertido en el momento estrella del acto socialista. "Hay que tener en cuenta que la política se ha ido haciendo entretenimiento y se ha sentimentalizado", ha indicado.
En ese sentido, considera positivo el momento para la campaña del PSOE rumbo a la Moncloa: "Está bien hecho. Sánchez aparece como una persona muy fría y esto humaniza al personaje".
Eso sí, habla del efecto 'underdog' de este tipo de secuencias: "Se puede mostrar débil, sentimental... Como un perro apaleado que quiere que sientan simpatía".
Mientras desde el PSOE se ha compartido con un mensaje positivo, desde el PP se ha hecho lo propio con memes de Sánchez besando a Ábalos o incluso con él y su mujer entre rejas.
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