Juan del Val reacciona a la oleada de titulares sobre su "lamentable error": "Se llevan todo al extremo"

Tras enterarse del revuelo, el escritor ha señalado en La Roca que lo que está ocurriendo "es una cosa maravillosa": "Nada tiene importancia y de repente generas 15 titulares de una cosa absurda".

Hace unos días, el escritor Juan del Val revelaba en La Roca que cometió un error en su novela 'Vera, una historia de amor', con la que ganó el 74º Premio Planeta, motivo por el que ha protagonizado decenas de titulares de la prensa española. Una semana después, el también guionista ha reaccionado al 'boom' del fallo por el que ha tenido que pedir perdón en diferentes ocasiones.

Ignacio García Redondo ha calificado a Juan del Val de manera irónica como "el errores" o "el capitán cagadas" y ha explicado qué ocurrió el pasado fin de semana para que los medios se hicieran eco de las palabras del escritor.

Hablaban de trajes de flamenca cuando el colaborador confesó a qué le recuerdan este tipo de vestidos. En una escena de su novela, el escritor describe cómo es una noche del famoso 'pescaíto', día en que se encienden todas las luces de la Feria de Sevilla. "Por un error lamentable por mi parte yo puse a dos protagonistas vestidas de flamenca. Esto es un error porque esa noche las mujeres van vestidas casi siempre de negro y nunca de flamencas", expuso.

Del Val aseguró que sabía el error que había cometido, pero que desde entonces recibe "unos 20 mensajes al día": "Me dicen 'me está encantando tu novela pero la noche del pescaíto la gente no va vestida de flamenca". "Presenté la novela en Sevilla y ante un teatro de 300 personas, pedí perdón poniéndome de rodillas diciendo 'ya lo sé, fue un error", añadió.

Tras enterarse del revuelo, el escritor ha señalado que lo que está ocurriendo "es una cosa maravillosa": "Nada tiene importancia y de repente generas 15 titulares de una cosa absurda". Asimismo, dice que los titulares "se llevan todo al extremo".

Por su parte, Nuria Roca confiesa que si no hubiera vivido ese momento en directo, haría "clic" en todas las noticias que se han publicado acerca del error de del Val. "¿Esto es mentir o es contar la verdad?", se pregunta el escritor sobre estos titulares.

"Creo que está muy bien hecho y es buena idea pero que se está volviendo un poco en contra porque la gente empieza a no 'clicar' y ya no te lo crees", sentencia Juan del Val.

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