Sara Ramos destaca el "asesinato" del Papa a un mosquito en Guinea y su rechazo a la bendición de los matrimonios homosexuales

La periodista ha indicado que el Papa León XIV fue preguntado en el avión de vuelta a Roma sobre la bendición de los matrimonios homosexuales, algo que, ha dicho Ramos, "no le hace ninguna gracia". "Dice que desune", ha señalado.

Sara Ramos ha hablado en La Roca sobre el viaje del Papa León XIV a Guinea y ha destacado uno que le "ha gustado" y es el del Papa "cometiendo un asesinato". "El Papa se ha cargado un mosquito con toda su cara, le ha dado fuerte y se le ha quedado pegado el mosquito en el traje", ha señalado la periodista, a lo que ha añadido que "el Papa es muy bueno, pero los mosquitos no le gustan demasiado".

Además, Ramos ha contado que en el avión de vuelta de Guinea a Roma le han preguntado por la bendición de los matrimonios homosexuales, y ha dicho que no le hace ninguna gracia porque "eso desune a la Iglesia y la enfrenta". "No está de acuerdo, que sí a bendecir a la gente de forma individual, pero que un matrimonio homosexual así bendecido como que a él no le gusta", ha concluido.

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