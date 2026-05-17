Juan del Val reacciona al gran resultado de Israel en el televoto de Eurovisión: "Tiene pinta de amaño"

El escritor ha reaccionado a los buenos resultados que ha conseguido Israel en los últimos años en el televoto del certamen y ha cuestionado los mismos.

La 70º edición de Eurovisión se ha saldado con la victoria de Bulgaria, pero el certamen ha vuelto a estar marcado por la participación israelí, que volvió a ser abucheada, volvió a cuajar un gran resultado en el televoto y volvió a quedar entre los cinco primeros por cuarta edición consecutiva reeditando la segunda posición de 2025.

Aunque precisamente los votos cosechados por las decisiones de los espectadores ha vuelto a generar revuelo, más después de que esta semana una investigación del New York Times desvelara que Israel invierte cientos de miles de euros en campañas para que les voten en el festival, algo que prohíbe la normativa. Más gasolina a un festival que comienza este martes entre peticiones de boicot y fuertes críticas por la participación de Israel.

Según el citado medio, el Gobierno de Netanyahu se habría dejado al menos 800.000 euros en campañas institucionales de voto masivo.

Y, en La Roca, Juan del Val también se ha hecho eco de ello: "Habrá datos, pero tiene toda la pinta de amaño".

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