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Diferentes opiniones

Las discrepancias entre Nuria Roca y Juan del Val sobre las actuaciones de artistas frente al papa: "No creo que tengan que ser creyentes..."

David Bustamante y Diana Navarro actuarán frente a León XIV el próximo 8 de junio y Roca y Del Val han expresado sus diferentes opiniones sobre si consideran que si esos artistas deberían ser creyentes.

Nuria Roca y Juan del Val

Los artistas españoles Diana Navarro y David Bustamante actuarán el próximo 8 de junio frente al papa León XIV en los actos de su visita a nuestro país y Juan del Val ha confesado la respecto que él no considera que "para cantarle al papa tú tengas que ser creyente".

"Pues yo creo que sería coherente", le ha respondido Nuria Roca, tras lo que Berni Barrachina ha comentado que no lo sería actuar "si estás en contra de la Iglesia". "Si eres anticlerical, evidentemente no es coherente que lo hagas, pero si eres ateo, lo puedes hacer perfectamente", ha defendido el escritor.

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