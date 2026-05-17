Tania Sánchez explica qué ocurre cuando alguien vota en la mesa equivocada: "Se elimina un voto al azar"

La analista política dice que otra "es parar la votación, ir a la mesa de la persona que se ha equivocado, anular su nombre en esa lista para que no produzca un doble voto y darla de alta en su censo como una incidencia".

Colaboradores y analistas han analizado en La Roca una de las anécdotas ocurridas este domingo durante el proceso de votación de las elecciones autonómicas de Andalucía. La cabeza de lista del PSOE en Granada se ha equivocado de mesa y esto conlleva a la sanción de la eliminación de un voto al azar.

Tania Sánchez, analista política, ha explicado cómo se procede cuando algo así ocurre: "Lo que se dice legalmente es que en las urnas no puede entrar ningún voto que no pertenezca al cuerpo electoral de esa urna".

"Por tanto, que entre un voto de alguien que no está en ese censo es un problema serio porque puede conllevar a que alguien podría hipotéticamente anularlo. Es verdad que lo que se tiende a hacer es o esto o se rompe un voto al azar", explica.

Asimismo, otra opción que podrían hacer los miembros de la mesa "es parar la votación, ir a la mesa de la persona que se ha equivocado, anular su nombre en esa lista para que no produzca un doble voto y darla de alta en su censo como una incidencia.

"Eso se hace, por ejemplo, con el caso de los interventores y los apoderados que cuando actúan como tales cambian de su censo y votan en la mesa en la que estén actuando. Pero lo que se hace comúnmente es eliminar un voto al azar, para quitarse líos", ha zanjado.

Sobre este suceso, Juan del Val ha expresado que le parece "muy difícil equivocarse de mesa".

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