Eurovoto a golpe de talonario: una investigación desvela una campaña millonaria de Israel para que les voten en Eurovisión

Los detalles Una investigación del New York Times desvela cómo los de Netanyahu han utilizado el festival para blanquearse, ganando los dos últimos años de manera consecutiva el televoto.

Una investigación del New York Times revela que Israel ha invertido cientos de miles de euros en campañas para obtener votos en el Festival de Eurovisión, lo cual está prohibido por las normas del evento. Este escándalo añade más controversia a un festival ya marcado por peticiones de boicot y críticas hacia la participación israelí. Se ha descubierto que el Ministerio de Exteriores de Israel utilizó fondos públicos para influir en el televoto, logrando victorias consecutivas. A pesar de las amonestaciones de la organización, el director de Eurovisión ha desestimado las acusaciones de fraude, generando aún más indignación.

Una investigación del New York Times desvela que Israel invierte cientos de miles de euros en campañas para que les voten en el Festival de Eurovisión, algo que prohíbe la normativa. Más gasolina a un festival que comienza este martes entre peticiones de boicot y fuertes críticas por la participación de Israel.

Dinero público, fondos directos del presupuesto del Ministerio de Exteriores israelí para conseguir votos en Eurovisión. Una investigación del New York Times desvela cómo los de Netanyahu han utilizado el festival para blanquearse, ganando los dos últimos años de manera consecutiva el televoto.

A pesar de la indignación del público, llama la atención cómo se disparan en el voto popular. En 2024, en Italia lograron quintuplicar a su perseguidor más inmediato. En la final del año pasado, el 33% del voto español fue para Israel, de nuevo, a un abismo del segundo.

¿Y cómo? Lanzando campañas institucionales de voto masivo. El propio Netanyahu pedía votar a su representante una y otra vez, hasta las 20 permitidas. Se dejaron al menos 800.000 euros en estas publicaciones. Y este año otra vez, una campaña orquestada. Violan las normas y la organización les ha amonestado, pero este mismo martes el director de Eurovisión ha vuelto a rechazar estas acusaciones haciendo oídos sordos a los ecos de fraude.