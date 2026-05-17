Juan del Val, sobre el porno: “Si hay consentimiento, me parece todo válido”

El escritor sostiene que "el problema grave es cuando estamos hablando de abuso, de que la industria no trate a los actores o a las actrices de la manera en la que se tiene que tratar".

El debate sobre el cine para adultos y su encaje dentro del feminismo ha llegado al plató de La Roca. Durante la tertulia, Juan del Val ha compartido su visión sobre la industria pornográfica, diferenciando entre la libertad de consumo y creación de contenido y los posibles abusos dentro del sector.

"Yo soy el único hombre de la mesa, entonces creo que me meteré en un discreto segundo plano", ha comenzado. Del Val ha defendido que el cine pornográfico tiene una finalidad concreta y que, mientras exista consentimiento, no ve problema en ello.

"A mí me parece que el cine pornográfico, como cualquier cine para adultos, tiene una pretensión y esa pretensión es que alguien al otro lado de la pantalla se excite, provocar un deseo", explica.

Así, dice que "si existe consentimiento", "absolutamente todo" le parece válido": "Me da igual que lo vea un hombre o una mujer".

"El porno lo consumen hombres, creo que mayoritariamente, pero desde luego no de manera exclusiva, porque hay muchísimas mujeres que consumen porno", señaló durante la conversación.

Dice además que "el problema grave es cuando estamos hablando de abuso, de que la industria no trate a los actores o a las actrices de la manera en la que se tiene que tratar": "Eso sí me parece grave. Eso casi es un delito", añade.

"Lo demás, a mí me parece que es libertad absoluta de crear una escena y provocar la función que tiene el porno", ha zanjado el escritor.

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