Juan del Val: "La normalidad en un personaje público es decir tu condición sexual; la vida privada es otra cosa"

"Tu vida privada podría llegar a ser la ideología, que también un personaje público me parece que tiene un poco la obligación de mostrarse", ha opinado el escritor.

Juan del Val ha reaccionado en La Roca la entrevista de María del Monte en La Noche de Aimar y sobre las reflexiones que hizo sobre la homosexualidad, la homofobia y sus historias de amor. "Estamos cada vez dando pasos en la buena dirección todo el tiempo. Esperemos que no haya ningún retroceso y yo creo que la normalidad en un personaje público no es tu entorno privado", ha expresado el escritor.

En este sentido, Del Val ha defendido que "la normalidad en un personaje público es decir tu condición sexual", que, en su opinión, "no es tu vida privada". "Tu vida privada es otra cosa. Incluso tu vida privada podría llegar a ser la ideología, que también un personaje público me parece que también tiene un poco la obligación de mostrarse. Pero bueno, esto da más, pero tu condición sexual eres tú, no es tu vida privada", ha subrayado.

Para el escritor, "no comunicar algo para 'no hacer sufrir' a una persona que se quiere, naturalmente que es respetable, estás asumiendo de esa manera que lo que tú estás haciendo o lo que tú eres es algo malo". "Si yo tengo una enfermedad, pues se la puedo ocultar a mi madre para no darle un disgusto, pero lo que soy yo no se lo puedo ocultar a mi madre para no darle un disgusto, porque no es es ningún problema, sino que es es la naturalidad y la normalidad", ha manifestado, a lo que ha añadido que "las cosas se cambian cambiándose".

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