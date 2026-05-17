Tania Sánchez, tras el resultado de Israel en Eurovisión: "En ediciones anteriores compró voto para obtener una posición"

La analista política ha puesto en duda que el país obtuviera la segunda posición gracias a los votos de personas, ya que, señaló, en otras ocasiones "fueron 'bots' quienes votaron por Israel".

Tania Sánchez ha puesto en duda en La Roca que Israel obtuviera la segunda posición en Eurovisión gracias a los votos de personas y no a los 'bots', ya que, ha recordado "en ediciones anteriores, Israel compró voto para poder obtener una posición".

En lo referente a los boicots, la analista política ha expresado que "funcionen o no, es un ejercicio de protesta legítimo, independientemente de lo que se consiga con ello, al igual que valen las manifestaciones para ejercer nuestra posición como ciudadanos críticos ante cosas.

En lo referente a Israel, Sánchez ha señalado que "el Estado judío tiene muchísimas conexiones y muchísimo poder para poder hacer una cosa que sería impensable en ningún otro actor", tras lo que ha querido "poner encima de la mesa que Eurovisión forma parte de una cosa que se llama 'diplomacia cultural' y que no es una cosa nueva".

"Por lo que sea, no fue Serrat a Eurovisión, sino que fue Massiel y cantó en castellano y no cantó en catalán, por lo que sea. No es que estemos mezclando el arte con la política, sino que la cultura forma parte de la política y en Eurovisión mucho más", ha opinado, tras lo que ha subrayado que se trata de "un compendio complejo de intereses económicos, comerciales y políticos".

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