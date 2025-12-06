Ahora

Tiran de victimismo

Los ataques de Israel ante la retirada de España de Eurovisión: "Te vas con un ataque de racismo porque no soportas perder contra los israelíes"

Los detalles El exportavoz del Gobierno israelí asegura que nos retiramos por las malas posiciones en el ranking en los últimos años, pero si hay una marca que no olvidaremos es la de haber sido uno de los primeros en defender la humanidad.

Ataques de Israel a España
En España, intuíamos que a Israel no le iba a hacer gracia nuestra retirada de Eurovisión, pero no esperábamos su victimismo ante una protesta contra un genocidio.

La maquinaria israelí carga contra los países que se niegan a participar, pero con un argumento muy poco novedoso: asocian la retirada con un apoyo a Hamás o con racismo.

"Eres España y te vas con un ataque de racismo porque no soportas perder contra los israelíes", ha publicado en sus redes sociales Eylon Levy, ex portavoz oficial del Estado de Israel.

Lejos de la diplomacia, que prefiere mirar a otro lado ante las brutalidades del régimen israelí, muchos europeos comprenden la decisión de España.

Por su parte, el exportavoz del Gobierno israelí asegura que España se retira por sus malas posiciones en el ranking en los últimos años, pero si hay una marca que nunca olvidaremos es la de haber sido uno de los primeros en defender a la humanidad.

