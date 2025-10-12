Jaime Palomera, experto en vivienda: "En España hemos pasado de cero pisos en el mercado turístico a casi 400.000"

El Congreso inicia la tramitación de la ley que prohíbe la publicidad de pisos turísticos ilegales, con multas de hasta un millón de euros para las plataformas. En La Roca, el experto Jaime Palomera analiza el impacto de esta normativa.

El Congreso ha aprobado tramitar la ley que prohíbe la publicidad de pisos turísticos ilegales, estableciendo multas de hasta un millón de euros para las plataformas que no cumplan la normativa. Desde La Roca han contado con el experto en vivienda Jaime Palomera para conocer más detalles sobre esta futura regulación.

"Lo que se está planteando es poner coto al crecimiento de anuncios de pisos turísticos ilegales. En España, en la última década, hemos pasado de cero pisos en el mercado turístico a casi 400.000", comenta el experto. Asimismo, añade que en la mayoría de esas viviendas antes residían familias.

Por otro lado, alerta que gran parte de esos 400.000 pisos turísticos son ilegales. "No tienen licencia para poder destinarse a ese uso", apunta Jaime Palomera. El experto señala que "es una medida útil", pero que resulta muy complicado eliminar todos los anuncios de pisos sin licencia de las plataformas.

"Detrás de estos pisos turísticos hay auténticos profesionales que buscan la manera de encontrar nuevas plataformas para anunciar esos pisos ilegales", asegura Palomera. Explica que, cada día, se crean nuevas páginas web dedicadas exclusivamente a anunciar estos alquileres una vez que son eliminados de las plataformas oficiales.

