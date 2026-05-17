Juan del Val, sobre María del Monte en 'La Noche de Aimar': "Lo que dice es que ha estado dentro del armario"

Algunas de sus declaraciones han sido comentadas en el plató de La Roca. Por su parte, Valeria Vegas ha sostenido que "María en su entorno más cercano, en su entorno laboral, nunca ocultó su orientación sexual".

La cantante María del Monte estuvo en La Noche de Aimar, el formato de entrevistas de laSexta conducido por Aimar Bretos, donde se abrió en canal sobre diferentes etapas de su vida.

Algunas de sus declaraciones han sido comentadas en el plató de La Roca. Por su parte, Valeria Vegas ha sostenido que "María en su entorno más cercano, en su entorno laboral, nunca ocultó su orientación sexual".

"El tema es que sí que lo ocultó públicamente, porque además tiene todo el derecho del mundo. Pero sí que es verdad que yo entiendo que también sería de agradecer que no se ocultara para favorecer a la normalización", ha añadido Nuria Roca.

Además, Juan del Val ha señalado que "tiene el derecho de decir lo que ella quiera", pero que "lo que está definiendo exactamente en esas declaraciones es que ha estado dentro del armario".

"María está mezclando y está considerando que la orientación sexual es su vida privada. Y por eso digo que los heterosexuales no sienten que es su vida privada. Tu vida privada es la postura que haces en la cama. Eso no tienes por qué contárselo al resto del mundo", ha zanjado Vegas.

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