María del Monte se sincera con Aimar Bretos en La Noche de Aimar: "Yo no he estado en un armario en mi vida"

María del Monte y El Gran Wyoming son los invitados del tercer programa de La Noche de Aimar, el nuevo formato conducido por Aimar Bretos que desembarca cada miércoles en laSexta.

Rotunda, espontánea y sin filtros. Así se muestra María del Monte en la próxima entrega de La Noche de Aimar, el formato de entrevistas de laSexta conducido por Aimar Bretos, que encara ya su tercera semana en emisión consolidando su apuesta por las conversaciones pausadas y las historias con fondo.

La artista sevillana, una de las figuras más populares y reconocibles de la música y la televisión en España, dejará varios momentos destacados durante su charla con Bretos. Entre ellos, una frase que resume a la perfección su manera de entender la vida: "Yo no he estado en mi vida en un armario". Fiel a su carácter cercano y a su conocido sentido del humor, María del Monte remata la reflexión con ironía: "Lo primero, porque no quepo, y lo segundo, porque me engancharía con las perchas en las orejas".

Con décadas de trayectoria a sus espaldas, María del Monte repasará algunos de los episodios más importantes de su vida personal y profesional en una conversación íntima marcada por la sinceridad, el humor y la naturalidad que siempre la han acompañado frente al público.

Junto a ella estará El Gran Wyoming, uno de los rostros más emblemáticos y veteranos de laSexta y una figura imprescindible para entender la televisión en España de las últimas décadas, referente absoluto de la sátira política y del entretenimiento televisivo.

Con La Noche de Aimar, Bretos traslada a la televisión el estilo que le ha convertido en una de las voces periodísticas más reconocidas del país. Lejos del ruido y de las entrevistas aceleradas, el periodista apuesta por conversaciones profundas, reposadas y sin artificios, donde los invitados tienen espacio para mostrarse tal y como son.

El programa mantiene además una puesta en escena muy definida y reconocible. Su escenografía minimalista, el cuidado tratamiento de la iluminación y una realización pensada para reforzar la cercanía convierten cada entrevista en una experiencia íntima y diferente dentro del panorama televisivo actual.

Fiel al espíritu de laSexta, La Noche de Aimar combina actualidad, entretenimiento y conversación en un formato que también reserva espacio para historias anónimas y perfiles desconocidos capaces de aportar nuevas miradas y experiencias. Todo ello acompañado por los llamados "amigos de Aimar", colaboradores y rostros conocidos que enriquecen cada entrega con nuevas perspectivas.

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