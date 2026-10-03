Juan del Val dice que las protestas por la vivienda "tienen que ver con la izquierda": "Vamos a ser sinceros. No veo mucho votante de PP y Vox ahí"

El escritor ha defendido que "todo este movimiento tiene que ver con la izquierda, que en unas supuestas elecciones van a votar a izquierda, al PSOE o a otros partidos que finalmente apoyarán a Pedro Sánchez".

Las protestas por el acceso a la vivienda continúan ganando presencia en distintos puntos de España, con movilizaciones y acampadas que reclaman medidas ante el aumento de los alquileres y las dificultades para acceder a una vivienda. Un movimiento que, según Juan del Val, tiene también una lectura política de cara a unas hipotéticas elecciones.

El colaborador de La Roca ha analizado quién está detrás de estas movilizaciones y ha defendido que, aunque el problema de la vivienda afecta a ciudadanos con diferentes ideologías, el movimiento de protesta está especialmente vinculado a la izquierda. "A mí me encanta la idea, pero nos podemos caer de un guindo. Vamos a ser sinceros", ha comenzado Del Val. En su opinión, "la mayor parte de la gente que se está manifestando en este momento va a votar izquierda".

El colaborador ha reconocido que la vivienda es un problema que afecta de manera transversal a la sociedad y también a votantes de partidos de derechas: "Todo el mundo tiene el problema de la vivienda y también incluido los votantes de Vox", ha señalado. Sin embargo, considera que existe una diferencia entre que el problema afecte a todos y el perfil político de quienes están participando activamente en las movilizaciones.

Del Val ha defendido que las protestas actuales están relacionadas principalmente con la izquierda y ha puesto el foco en el posible comportamiento electoral de quienes participan en ellas: "Todo este movimiento tiene que ver con la izquierda, que en unas supuestas elecciones van a votar a izquierda, al PSOE o a otros partidos que finalmente apoyarán a Pedro Sánchez".

En este sentido, ha cuestionado también el mensaje de quienes participan en las movilizaciones y aseguran que sus reivindicaciones no están dirigidas contra los políticos: "No vamos en contra de los políticos'. Fenomenal", ha apuntado Del Val, antes de añadir que, a su juicio, la mayoría de las personas que acudan a votar terminarán apoyando a partidos de izquierdas.

El colaborador ha resumido así su análisis: "Yo no veo mucho votante de PP y de Vox ahí". Una afirmación que plantea una lectura política de las actuales movilizaciones por la vivienda y su posible impacto en un escenario de adelanto electoral.

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