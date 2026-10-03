Más de 500 tiendas resisten en la acampada por la vivienda en Barcelona pese a las alertas por el temporal: "La lluvia no va a parar la indignación"

Entre quienes permanecen en la plaza está Jordi, de 68 años. Lleva acampado desde el jueves y explica que, aunque él dispone de una vivienda, ha decidido participar en la protesta para apoyar a quienes no pueden acceder a ella: "Para mí es algo que no puedo evitar".

La acampada por el derecho a la vivienda en la plaza de Catalunya de Barcelona continúa creciendo pese al fuerte temporal que afecta a la comunidad. Más de 500 tiendas de campaña permanecen instaladas en la céntrica plaza, donde los participantes aseguran que no tienen intención de abandonar la protesta pese a las condiciones meteorológicas adversas.

La movilización prevista para las 18:00 horas ha sido aplazada ante la situación meteorológica y las alertas por fuertes precipitaciones. Sin embargo, la acampada continúa y durante la tarde los participantes han seguido trabajando para reforzar las tiendas y protegerse de la lluvia. Según explican desde la propia acampada, el número de personas se ha duplicado desde el jueves por la tarde. Muchos de los participantes se encuentran colocando lonas y palos para evitar que el agua se acumule sobre las tiendas y termine provocando su caída.

Entre quienes permanecen en la plaza está Jordi, de 68 años. Lleva acampado desde el jueves y explica que, aunque él dispone de una vivienda, ha decidido participar en la protesta para apoyar a quienes no pueden acceder a ella: "Para mí es algo que no puedo evitar. Ponerme de parte y protestar y posicionarme por parte de los desvalidos de esta sociedad", ha señalado.

Preguntado por si las lluvias podrían hacerles abandonar la plaza, lo tiene claro: "No". Asegura que, aunque las condiciones puedan complicarse y puedan llegar a mojarse dentro de las tiendas, la situación meteorológica no frenará la protesta: "No veo que tengan ninguna intención de desmontar el campamento", ha afirmado. "La lluvia podrá ser dura, será más difícil, a lo mejor nos mojamos dentro de las tiendas. Pero eso no va a parar la indignación que se siente en estos momentos por la situación de la vivienda".

La permanencia de los acampados coincide además con el aviso recibido durante la tarde por fuertes lluvias torrenciales, que establece la suspensión de actividades y restricciones a la movilidad desde las 20:00 horas de este viernes hasta las 14:00 horas de este domingo.

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