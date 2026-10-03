La porra de La Roca sobre el posible adelanto electoral: Berni Barrachina pide elecciones y Juan del Val no se atreve a pronosticar qué hará Sánchez

La derrota parlamentaria ha abierto un nuevo escenario para Pedro Sánchez, que estudia ahora si agota la legislatura o adelanta las elecciones generales. Entre las fechas que se manejan está el 29 de noviembre, que sería el primer domingo disponible si el presidente decidiera disolver las Cortes de forma inmediata.

El posible adelanto electoral vuelve a estar sobre la mesa después de que el Congreso tumbara este viernes los dos decretos de vivienda impulsados por el Gobierno. Las iniciativas, que incluían medidas de protección para los inquilinos y hogares vulnerables, fueron rechazadas con los votos de PP, Vox y Junts, entre otros grupos.

La derrota parlamentaria ha abierto un nuevo escenario para Pedro Sánchez, que estudia ahora si agota la legislatura o adelanta las elecciones generales. Entre las fechas que se manejan está el 29 de noviembre, que sería el primer domingo disponible si el presidente decidiera disolver las Cortes de forma inmediata. En este contexto, en La Roca han hecho su particular porra sobre qué puede ocurrir y si Sánchez terminará convocando a los españoles a las urnas.

Berni Barrachina se ha mostrado partidario de que el presidente dé el paso y convoque elecciones: "Yo le recomendaría que sí, que las convocara ya", ha afirmado. Sin embargo, el colaborador cree que Sánchez podría volver a sorprender y optar por una decisión diferente: "Si fuera Pedro Sánchez… nos tiene que dar alguna sorpresa. Nos tiene que pillar con el pie cambiado. Yo creo que va a decir otra cosa diferente", ha señalado.

Juan del Val, por su parte, ha evitado hacer una predicción sobre los próximos movimientos del presidente. "Hace mucho tiempo que no pronostico nada cuando se trata de Pedro Sánchez", ha apuntado. El colaborador sí ha puesto el foco en el relato político que, a su juicio, está construyendo el Gobierno después del rechazo de los decretos de vivienda.

"Yo creo que tiene un relato que apunta a que es otra vez víctima de no poder tomar las medidas que él quiera hacer a favor de la gente. Si se lo compran... y que la culpable es la derecha, me parece que es el único momento de resquicio que tiene", ha concluido.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido